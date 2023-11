Rubano: "Carcere: bene direttore Marcello su sequestro droga e telefoni" Il deputato (FI): "Eccellente lavoro agenti polizia penitenziaria"

“E’ doveroso porgere le congratulazioni al direttore della Casa circondariale di Benevento, Gianfranco Marcello, per l’egregio lavoro costantemente svolto con l’ausilio degli agenti della Polizia Penitenziaria ed in particolare per l’azione posta in essere nelle ultime ore e con la quale è stato intercettato un carico di stupefacenti e telefoni cellulari altrimenti destinato ai detenuti. Ancora una volta gli operatori e il direttore Marcello hanno dimostrato quanta solerzia e dedizione quotidiana vi sia nella propria opera lavorativa” così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella Commissione bicamerale contro le eco-mafie.