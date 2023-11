Ladri in azione nel Sannio. Rubati soldi, orologio, sigarette e auto A Benevento spariti tre veicoli, furto in un bar - Tabacchi e una casa in provincia

Raid dei ladri nelle ultime ore sia a Benevento che in alcuni centri della provincia. In città a finire nel mirino sono state tre auto lasciate in sosta nella notte in via San Pasquale, via Addabbo e via Delcogliano. L'amara sorpresa in mattinata quando i proprietari non hanno ritrovato i veicoli lasciati parcheggiati nei pressi delle loro abitazioni.

Due i colpi registrati invece in provincia. Il primo a Vitulano dove i ladri hanno messo a segno un furto in un bar – tabacchi. Dopo aver forzato un ingresso, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni al denaro contenuto in una macchina cambia soldi e ad alcuni pacchetti di sigarette. Preso il bottino gli autori del raid sono scappati a bordo di un'auto facendo perdere le loro tracce.

Infine, a Sant'Agata dei goti colpo in una casa nella zona di via Pennino. In questo caso a sparire sono stati soldi, una pistola e un orologio di valore.

Colpi sui quali sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine intervenute per effettuare rielievi ed avviare le indagini.