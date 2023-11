Ladri in azione al quarto piano di un palazzo: rubati soldi e gioielli Ancora un furto a Benevento. Porta bloccata e appartamento a soqquadro

Non si arresta l'ondata di furti a Benevento e in provincia. Nella serata di ieri amaro rientro per una famiglia, residente al quarto piano di un palazzo nella zona del quartiere di Santa Maria degli Angeli, che si è trovata a fare i conti con i segni inequivocabili lasciati dai ladri. L'allarme è scattato in serata quando i proprietari di un appartamento ai piani alti di un palazzo non sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso che era stata inevitabilmente bloccata dall'esterno. Una volta aperto il portone i malcapitati hanno trovato l'abitazione a soqquadro.

I malviventi si erano probabilmente arrampicati lungo la facciata dell'immobile fino a raggiungere il balcone, il cui infisso è stato forzato ed aperto. A sparire sono stati soldi e gioielli. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.