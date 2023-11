Perquisizione per armi, scoprono furto di gas, energia e acqua: denunciato Operazione della guardia di finanza: sequestrato un coltello e pistola a salve senza tappo rosso

I militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Benevento hanno denunciato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato di corrente, acqua e gas. I finanzieri sono entrati in azione in un appartamento di Benevento alla ricerca di armi e munizioni. Durante il controllo gli investigatori hanno però notato - con l’ausilio dei tecniciGesesa S.p.a., Italgas ed E-Distribuzione, come l’appartamento fosse effettivamente allacciato abusivamente alla rete delle utenze che peraltro risultavano staccate dal 2006.

nell'abitazione trovati e sequestrati inoltre un coltello dalla lama a serramanico di 15 centimetri e una pistola scacciacani senza tappo rosso nascosta sotto una sedia.