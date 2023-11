Stefania Pavone nella Commissione regionale parità diritti e opportunità Benevento. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

C’è una sola presenza sannita nell’appena rinnovata Commissione regionale per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna. E’ quella di Stefania Pavone, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.

Da tempo impegnata in questo settore, già componente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e attuale Presidente della Rete dei CPO dei Fori Campani, Pavoine è stata individuata fra le candidate esperte e studiose della condizione femminile e di pari opportunità.

Istituita dalla legge regionale 4 maggio 1987 presso la Presidenza del Consiglio regionale, la "Commissione per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna" esercita un ruolo consultivo e di proposta per la rimozione degli ostacoli di fatto limitativi della parità stabilita dalla Costituzione e dalle leggi di parità.

La Commissione è costituita da quaranta donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, che sono state nominate dalla Vice Presidente del Consiglio regionale Loredana Raia.

L'Avvocata Pavone resterà in carica cinque anni.

“Il nostro mandato – spiega la Presidente Pavone – è quello di dare voce e spazio nel dibattito politico istituzionale ai problemi della parità con particolare riferimento alle politiche di inclusione e di equità di genere, nonché alle tematiche della conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Tematiche di fondamentale importanza per garantire equità e crescita socio culturale nel territorio regionale”.