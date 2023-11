Mi sono illusa, ma ci siamo messaggiati e visti fino ad ottobre. Ecco la foto Benevento. Interrogata la 42enne indagata per stalking ad un uomo sposato

Ha risposto alle domande del gip Vincenzo Landolfi, fornendo la sua versione sui fatti per i quali, con l'ipotesi di reato di stalking, è stata sottoposta al divieto di dimora in un centro del Medio Calore e a quello di avvicinamento alla parte offesa.

Difesa dall'avvocato Angelo Leone, lei, 42 anni, ha sostenuto di essersi illusa sulla possibilità che quella relazione con il suo datore di lavoro, sposato, diventasse stabile. E, rispetto a quanto riferito dall'uomo - è assistito dall'avvocato Andrea Ricciardi- sulla decisione di interrompere il rapporto a fine settembre per la sua eccessiva gelosia, la donna ha precisato che avrebbero continuato a scambiarsi messaggi e a vedersi anche dopo. Come dimostrerebbe una foto che li aveva immortalati insieme in auto, scattata quando lui, ad ottobre, l'aveva già denunciata. La 42enne ha inoltre aggiunto di aver lavorato in quell'azienda fino al 31 ottobre, poi, il 2 novembre, era stata licenziata per giusta causa.