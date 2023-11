Assunzione di droga e alcol, controlli e denunce dei Carabinieri Nel territorio di competenza della Compagnia di Benevento

Nel corso della settimana, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, i militari della Compagnia capoluogo, hanno eseguito un mirato controllo del territorio in tutta la giurisdizione, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio, al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Servizi intensificati sia nelle aree rurali che nelle zone maggiormente frequentate dalla popolazione al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

Nello specifico, sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari all’esito delle quali sono stati segnalati alla locale Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente una ragazza della provincia ed un uomo di Benevento, poichè trovati in possesso modiche quantità di hashish e cocaina. L’aumento delle pattuglie sul territorio ha consentito anche di denunciare uno straniero alla guida di ciclomotore privo di targa e assicurazione e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al minimo.

In particolare, nel capoluogo, militari della Sezione Operativa, dopo aver notato due persone a bordo di uno scooter, già note, per reati concernenti gli stupefacenti, li hanno inseguiti e bloccati. Per i due è scattata subito la perquisizione personale, a seguito della quale veniva trovata una dose di cocaina per la quale uno dei due è stato segnalato alla Prefettura di Benevento per uso personale di sostanza stupefacente, mentre per l’altro, sprovvisto sia della patente di guida, mai conseguita, che della prescritta copertura assicurativa è scattato il sequestrato il ciclomotore.

A Ponte, i Carabinieri della Stazione, nel pattugliare le zone frequentate dai giovani, procedevano al controllo di un gruppo di ragazzi, durante il quale una ragazza 18enne cercava di disfarsi di un pacchetto di sigarette che, prontamente raccolto, risultava contenere circa 3 grammi di hashish. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura e lo stupefacente sottoposto a sequestro.

A Benevento, un equipaggio della Sezione Radiomobile, ha effettuato un controllo, in località Motta Valle, su un ciclomotore privo di targa mai immatricolato, condotto da un 31enne rumeno di Ceppaloni, che aveva perso il controllo del mezzo rovinando a terra. L’uomo peraltro senza patente, è risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche con un tasso alcolemico quattro volte superiore al minimo. Per lui è scattata la denuncia.