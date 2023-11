Aggredisce i poliziotti, bloccato con il taser ed arrestato Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un 34enne di San Salvatore Telesino ai domiciliari

Alla fine, è stato necessario adoperare il taser, la pistola che fa uso dell'elettricità, per impedirne i movimenti. Fino a quel momento, infatti, non era risultata un'impresa agevole bloccare G. F., un 34enne di San Salvatore Telesino, infine arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Lo hanno fermato gli agenti del Commissariato di Telese Terme: secondo una prima ricostruzione, nel corso di un controllo il giovane si sarebbe scagliato contro i poliziotti, due dei quali sono stati successivamente costretti a far ricorso alle cure dei medici.

Dichiarato in arresto, il 34enne è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione della Procura. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone, che lo assisterà nell'udienza di convalida dinanzi al Gip.