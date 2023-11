Tribunale, un minuto di silenzio in memoria di Giulia in apertura delle udienze Benevento. L'iniziativa della sezione dell'Associazione nazionale magistrati

Un minuto di silenzio. Sarà osservato questa mattina in apertura delle udienze in programma al Tribunale di Benevento per ricordare Giulia Cecchettin, la 22enne della provincia di Venezia ammazzata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania ed in attesa di essere estradato in Italia.

L'iniziativa di un momento di raccoglimento in memoria di una ragazza che aveva il diritto di coltivare i suoi sogni e vivere il futuro, è stata adottata dalla sottosezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati- presidente il pm Maria Colucci, segretario il giudice Roberto Nuzzo-.

Minuto di silenzio anche nelle scuole, sit in, flash mob e cortei in tutta Italia, prima delle manifestazioni in programma per sabato prossimo, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall'Onu.