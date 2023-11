Sono l'unico uomo della tua vita, non devi vederne altri: indagato un 25enne Benevento. Chiusa l'inchiesta per stalking alla compagna a carico del giovane

Avrebbe tormentato la donna – più grande di lui - con la quale aveva una relazione sentimentale, perseverando nella sue condotte anche dopo la fine del rapporto.

E' quanto racconta l'inchiesta, conclusa, del pm Patrizia Filomena Rosa a carico di un 25enne di Benevento, al quale è contestata l'ipotesi di reato di stalking. Difeso dall'avvocato Angelo Leone, il giovane è stato chiamato in causa per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della compagna, che lavora nel pubblico impiego.

Oltre ad accusarla di avere altri uomini, le avrebbe rivolto frasi sprezzanti ed offensive. In una occasione le avrebbe tolto il telefonino e l'avrebbe gettato al di fuori dell'auto, in un'altra, dopo che lei aveva salutato un amico, l'avrebbe minacciata di morte. “Non devi vedere più nessuna persona al di fuori di me, altrimenti ti uccido”, le avrebbe urlato. Una gelosia che lo avrebbe spinto, facendo riferimento ad un tatuaggio che alla malcapitata ricordava l'ex, a dirle: “Tu ti vedi ancora con il tuo ex ed io ti taglio un braccio”. E ancora, a completare l'elenco delle minacce: “Io sono l'unico uomo della tua vita, se mi lascio io ti ammazzo e ti brucio la macchina”. Una situazione che avrebbe scatenato nella parte offesa – sostiene la Procura - il timore per la propria incolumità ed uno stato di ansia che avrebbe richiesto l'assunzione di ansiolitici ed antidepressivi.

L'indagato ha adesso venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato o produrre memorie difensive, poi il Pm procederà all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.