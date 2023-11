Gli ultimi 7 minuti di Antonio, morto a 16 anni: assolto un 26enne Benevento. Dramma Limatola, rito abbreviato: Fabio Pasquarella assolto per non aver commesso fatto

Il pm Flavia Felaco aveva chiesto la condanna a 4 anni, l'avvocato Ettore Marcarelli l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto, per la mancanza della prova che fosse lui al volante. Un argomento che il gup Pietro Vinetti ha accolto, assolvendo, al termine di un rito abbreviato,Fabio Pasquarella, 26 anni, di Limatola, chiamato in causa come conducente della Mini Cooper nella quale il 7 novembre del 2020 , dopo uno schianto, aveva perso la vita Antonio, 16 anni, che studiava all'Istituto per ragionieri.

Il dramma si era consumato un sabato sera: secondo gli inquirenti, l'auto viaggiava ad una velocità sostenuta, superiore a quella consentita. Ed aveva alla guida una persona alla quale sarebbe stato riscontrato un tasso di alcol nel sangue ben oltre il limite fissato dalla legge. In quella Mini viaggiava anche Antonio, era in compagnia di due amici, mai avrebbe immaginato che quel giro in auto dopo una festa di compleanno gli sarebbe stato fatale. Era durato sette minuti, gli ultimi della sua esistenza. Le 21.17 l'orario di partenza del tragitto della Mini: “dal parcheggio antistante il Comune – verso il centro di Limatola, per raggiungere Piazza Mercato”. Poi, via XI Settembre, l'incrocio con via San Rocco, e un’inversione ad 'U' per tornare indietro lungo via Volturno. Nuovamente Piazza Mercato, “alle 21.23 la Mini si era diretta verso il ponte sul fiume Volturno, proseguendo in modo rettilineo verso l’incrocio con la strada provinciale SP49: ancora una inversione di marcia e ancora via Volturno, fino all'incrocio con via San Rocco: un tentativo di svolta a destra, infine l'impatto con il muro di un'abitazione alle 21.24.con ultima velocità rilevata pari a circa 101,4 km/h”.

L'auto si era ribaltata, Fabio Pasquarella era rimasto ferito, e la stessa sorte era toccata anche ad un 15enne che gli sedeva di fianco. Antonio era invece sul divano posteriore, era stato estratto dall'abitacolo e trasportato all'ospedale Caserta, dove i medici avevano dovuto arrendersi quando il suo cuore si era fermato per sempre.