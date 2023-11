Capannone in fiamme a Benevento: distrutti mezzi e attrezzature agricole L'incendio a contrada La Francesca. Due squadre di vigili del fuoco in azione

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio divampato all'interno di un capannone adiacente ad un'abitazione a contrada La Francesca, alle porte di Benevento. A far scattare l'allarme sono stati i proprietari che si sono accorti delle fiamme all'interno della struttura agricola adibita a deposito di mezzi ed attrezzature.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno lavorato a lungo prima di spegnere l'incendio e, successivamente, mettere in sicurezza la struttura mista, ovvero in ferro e muratura. Per fortuna il rogo non ha interessato altre strutture adiacenti. Le fiamme hanno però, purtroppo, danneggiato l'intero capannone e divorato uno scooter, un piccolo trattore, attrezzature agricole ed altro materiale presente.

Non è escluso che l'incendio sia divampato a causa di un corto circuito.