Non accetta che la relazione sia finita, minaccia la ex con un bastone Un 34enne denunciato dai carabinieri di Vitulano

Lo hanno denunciato per stalking e possesso di oggetti atti ad offendere. Sono le ipotesi di reato contestate dai carabinieri di Vitulano ad un 34enne. E' ritenuto il presunto responsabile delle condotte moleste di cui avrebbe fatto le spese una donna alla quale era stato legato saentimentalmente. Lui non avrebbe accettato la conclusione del raporto, per questo l'avrebbe minacciata più volte con un bastone di legno.

L'epilogo la scorsa notte, quando lui, dopo aver speronato l'auto della malcapitata, che aveva raggiuto la caaserma dell'Arma, con l'intenzione di bloccarla, si sarebbe allontanato. E' stato rintracciato in un paese vicino, recuperato anche il bastone.