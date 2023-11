"Ha sparato e ferito un cane con un fucile ad aria compressa": assolto Benevento. La sentenza per un 41enne di Sant'Agata dei Goti

Era imputato di maltrattamento di animali e porto illegale di un'arma, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili per Gionni Iannotta (avvocato Roberto Pulcino), 41 anni, di Sant'Agata dei Goti, al quale le accuse erano state contestate in relazione ad un episodio accaduto il 15 luglio del 2021. Quando, secondo gli inquirenti, dopo aver imbracciato un fucile ad aria compressa calibro 4.5, avrebbe sparato, “per crudeltà e senza che ve ne fosse la necessità”, in direzione di un cane meticcio, rimasto ferito all'altezza della spalla destra.

L'animale era stato trasporttao dal medico veterinario che lo aveva sottoposto alle cure del caso e ad una radiografia dalla quale era emersa “la presenza di diversi oggetti radiopachi di forma rotondeggiante” che non erano stati estratti perchè “non capaci di causare conseguenze letali”.

Oggi la conclusione del processo, nel quale si era costituita parte civile, con l'avvocato Cipriano Ficedolo, la Lega antivisezione.