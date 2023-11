Concordati, fallimenti: 'nuovo' capo di accusa per commercialisti e imprenditori Benevento. Integrate dal Pm le imputazioni per 33 persone. In aula a febbraio

Il nuovo appuntamento dinanzi al gup Loredana Camerlengo è stato fissato per il 19 febbraio del prossimo anno: meno di tre mesi, il tempo necessario alla notifica del capo di imputazione, così come è stato “integrato” dal pm Giulio Barbato, dopo l'eccezione delle difese, accolta, sulla sua indeterminatezza, per le trentatre persone- commercialisti, avvocati ed imprenditori- chiamate in causa dall'indagine della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento.

Un'inchiesta di cui siamo più volte occupati: nel mirino degli inquirenti sono finite le procedure di concordato preventivo e di fallimento, che – questo l'impianto accusatorio - sarebbero state ritardate, impedendo ai creditori di recuperare i soldi, ed il ruolo dello studio di Mario Porcaro. L'inchiesta era stata avviata nel 2016 dopo una segnalazione del Tribunale, che aveva bocciato la richiesta di concordato avanzata nel novembre del 2015 da una società nata dalla fusione di altre due di cui era legale rappresentante una persona arrestata al Nord con l'accusa di frode fiscale.

Una nuova società, un nuovo amministratore, ma la procedura di concordato non aveva convinto il presidente della sezione fallimentare del Tribunale Michele Monteleone, che l'aveva bocciata senza appello, decidendo di revocare tutti gli incarichi assegnati ai professionisti che avevano curato la pratica diventata 'materia del contendere', proposti anche per l'eliminazione dall'elenco dei delegati alle esecuzioni immobiliari. Era stato questo il punto di partenza di un'attività investigativa che si era poi concentrata anche su altri gruppi imprenditoriali del territorio. Oltre al 19 febbraio, stabilite altre due date per la discussione: 21 e 26 febbraio, cui seguirà la decisione del giudice.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Giuseppe Iannaccone, Italo Palumbo, Vincenzo Regardi, Roberto Pulcino, Angelo Leone, Camillo Cancellario, Sergio Rando, Guido Principe, Carlo Iannace, Fabio Russo, Marco Calleri, Andrea Rossetti, Amedeo Barletta, Gildo Ursini, Salvino Mondello, Pierluigi Pugliese, Mario Cecere, Marianna Febbraio, Umberto Del Basso De Caro, Domenico Papaleo, Franco Coppi, Rita Bruno, Claudio Fiorini, Paola Severino.