Sfondano una vetrina di un bar e rubano contante dal registratore di cassa E' accaduto la scorsa notte in pieno centro a Benevento

Non si arresta l'ondata di furti nel Sannio. La scorsa notte a Benevento nel mirino un'attività di ristorazione e bar nella centralissima piazza Risorgimento. Per entrare nell'attività commerciale i malviventi hanno sfondato una delle vetrate d'ingresso. A quel punto attenzioni rivolte ad alcune decine di euro lasciate nel registratore di cassa. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo.