Segugio finisce in un burrone, salvato dai vigili del fuoco A Ponte necessario l'intervento del distaccamento di Telese e del Nucleo Saf

E' rimasto per diverse ore intrappolato in un dirupo il segugio che è stato fortunatamente salvato dal Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Benevento e dal personale del distaccamento di Telese Terme che hanno lavorato a lungo prima di riuscire a raggiungere il povero animale. Il cane era finito in un dirupo profondo una ventina di metri nelle campagne di Ponte. Vani i tentativi del proprietario che ha cercato più volte di calarsi nel burrone. Tutto inutile. A quel punto ha allertato il 115 . I vigili del fuoco sono arrivati da Telese e da Benevento con un'unità specializzata nel soccorso Speleo alpino fluviale. I soccorritori si sono imbracati e calati nel dirupo dove hanno trovato e rifocillato il segugio ormai da ore in quel posto. L'animale è stato a sua volta imbracato e messo al sicuro.