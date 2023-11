L'acqua viene giù dal soffitto, piove in Tribunale Benevento. Questa mattina

Piove in Tribunale, e non è una novità. In attesa di interventi risolutori, continuano a susseguirsi le scene osservate anche questa mattina. In particolare, nella zona adiacente l'aula Falcone- Borsellino, dove l'acqua venuta giù dal soffitto è finita sul pavimento, su alcune scrivanie e sedie.

L'area è stata delimitata da una nastro bianco e rosso, inevitabile la curiosità dei frequentatori del Palazzo di giustizia- addetti ai lavori e non -, alcuni dei quali hanno immortalato la situazione. Che nel tempo ha riguardato anche le aule di udienza, allagate soprattutto dopo precipitazioni abbondanti.