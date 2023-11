"Benevento - Crotone": daspo per due tifosi calabresi Avevano esploso petardi durante l'incontro di calcio dello scorso primo ottobre

Due provvedimenti di D.A.SPO. (divieto di accesso a manifestazioni sportive), a carico di altrettanti giovani

residenti a Crotone.

E' il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Benevento, a seguito di accertamenti effettuati dalla D.I.G.O.S. e dalla Polizia Scientifica della Questura di Benevento, e predisposti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Benevento.

I fatti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti in questione risalgono al 1 ottobre 2023 quando, durante l’incontro di calcio “Benevento - Crotone”, venivano fatti esplodere 2 petardi, uno all’interno del campo di gioco ed uno nel settore “Curva Nord Ospiti”, creando pericolo per l’incolumità fisica dei presenti.

In virtù di tali provvedimenti i soggetti in questione non potranno accedere agli stadi e alle aree limitrofe delle strutture sportive ove si tengono incontri di calcio per un periodo di due anni.

La misura del DASPO è disciplinata dalla legge n. 401 del 13 dicembre 1989 e da successivi provvedimenti integrativi; le violazioni al provvedimento adottato dal Questore della provincia ove si è verificato il fatto prevedono l’arresto in flagranza, la pena della reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.