Ancora un maxi sequestro di prodotti in attività gestite da imprenditori cinesi Oltre 120mila articoli sequestrati e segnalazione per violazione del codice del consumo

Continua l'attività di controllo della Guardia di Finanza all'interno di attività commerciali gestite da imprenditori di nazionalità cinese. Nei giorni scorsi i finanzieri hanno sequestrato oltre 120.000 prodotti privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del Consumo. In particolare, militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento hanno controllato un'attività presente in città ed hanno riscontrato che erano posti in vendita accessori per la casa e per la persona, bigiotteria, cosmetici e materiale da cancelleria, non conformi agli standard di sicurezza previsti Codice del Consumo. Nello specifico, i prodotti erano privi delle istruzioni, informazioni e avvertenze in lingua italiana.

Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni che prevedono la sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.

La merce, del valore di oltre 100.000 euro, è stata sottoposta a sequestro.

Prosegue l'impegno nel contrasto agli illeciti economico-finanziari. “La vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza è, purtroppo, un fenomeno che, oltre ad intaccare l’economia legale, provoca rischi per la salute pubblica e la sicurezza. L’assenza di indicazioni in lingua italiana – spiegano dal comando provinciale delle fiamme gialle - concernenti le caratteristiche del prodotto, le modalità d'uso e le eventuali precauzioni per l'utilizzo possono, infatti, costituire inoltre un serio e concreto pericolo per i consumatori”.