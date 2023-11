Carambola di auto lungo il Raccordo: due feriti e Smart contro escavatore L’incidente stradale tra San Giorgio del Sannio e Castel del Lago: traffico in tilt per ore

Giornata nera, nel Sannio, per gli incidenti stradali. Due quelli registrati lungo la viabilità ad alto scorrimento veloce. Dopo il sinistro registrato nel primo pomeriggio lungo la statale Telesina, in serata carambola di auto lungo il raccordo autostradale, tra le uscite di San Giorgio del Sannio e Castel del Lago all'altezza di un cantiere stradale. Lo scontro tra due auto: un' Audi e una Smart che è finita contro un escavatore impegnato nei lavori di rifacimento di quel tratto di arteria. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dai soccorritori del 118. Scattato L'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Anas.traffico bloccato per circa due ore a causa dei veicoli incidentati che hanno occupato l'intera carreggiata.