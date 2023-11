Ladri in azione, nel mirino una banca: presi soldi dalla cassa continua Colpo nella notte a Faicchio: scassinata porta e cassaforte, indagano i carabinieri

Colpo in una banca a Faicchio la scorsa notte dove sono entrati in azione almeno due malviventi, con il volto coperto, che hanno preso di mira l'istituto di credito in via Odi. Dopo aver raggiunto l'istituto, probabilmente a bordo di un'auto, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni alla cassa continua presente in un locale. Per accedere i ladri hanno forzato ed aperto la porta d'ingresso della banca. Subito dopo hanno scassinato la cassa continua dalla quale hanno rubato il contante ora in via di quantificazione.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini. Non si arresta l'ondata di furti che quotidianamente si registrano nel Sannio da alcune settimane. Nel mirino attività commerciali e tante abitazioni svaligiate mentre i proprietari sono assenti.

Un fenomeno che inevitabilmente preoccupa i cittadini e che, come nel caso di Sant'Agata de' Goti, ha visto anche i primi cittadini impegnati per chiedere maggiore sicurezza con sistemi di videosorveglianza e più controlli.