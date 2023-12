Avvocati per minorenni e famiglie, ecco i vertici territoriali di 'Cammino' Benevento. L'associazione opera in Italia dal 1999

Rinnovati i vertici territoriali di Benevento della Cammino (Camera nazionale avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Del Consiglio direttivo dell'associazione, che opera in Italia dal 1999, fanno parte gli avvocati Gianpiero De Cicco (presidente), Felicita Fierro (vicepresidente), Giovanna Mazzone (segretaria), Stefania Glielmo (consigliere e coordinatrice delegati area), Lorenzo Antinora (tesoriere), Luigino Di Giacomo (consigliere e delegato settore diritto immigrazione), Luigi Guarino e Antonio Anzoino (consiglieri) e Davide D'Andrea (delegato ai rapporti con l'Università, Fabio Russo (delegato al settore penale), Simona Miele (delegata rapporti con la Scuola), Emanuele Pezzullo (delegato area Valle Telesina), Angelina Picciuto (delegata Fortore), Carla Silano (delegata distretto Ariano Irpino), Serena Miele (delegata settore soci e pubbliche relazioni).

In una nota viene sottolineato che “alle importanti iniziative svolte ed inerenti gli eventi formativi, convegni in materia di famiglia e violenza di genere, con installazioni di panchine rosse e partecipazione diretta di testimonianze e storie di vita vera e cronaca nera, si ricordano anche i progetti, prima intrapresi a livello locale e poi divulgatisi presso altri istituti scolastici come quello di Siracusa e Torino, sul bullismo e cyberbullismo in uno al processo penale minorile simulato”.

A ciò si aggiunge “che CAMMINO è stata riconosciuta dal CNF quale associazione avente i presupposti per essere inserita nell'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative al n. 1; di conseguenza, la stessa svolgerà, con le proprie scuole, corsi di specializzazione e formazione con autoaccreditamento dei CFP. Nuove prospettive avrà dinanzi a sé il Direttivo Territoriale di Benevento che lo vedranno impegnato, nel brevissimo periodo, nel conseguimento di obiettivi concreti e con iniziative innovative”.