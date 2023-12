Giù dal ponte di S. Maria degli Angeli, per il 76enne prognosi di 40 giorni Benevento. Il peggio sembra essere stato scongiurato. Trovato un biglietto

La paura, per fortuna, ha lasciato spazio ad una prospettiva più rassicurante. Perchè il 76enne di Benevento, che questa mattina è stato trovato nel fiume Sabato, è stato giudicato guaribile in quaranta giorni per le lesioni riportate dopo un volo di una decina di metri. Resta ricoverato al San Pio, ma il rischio che il suo destino potesse sfociare nel dramma sembra essere stato scongiurato.

Come si ricorderà, l'allarme era scattato lungo il ponte di Santa Maria degli Angeli, al rione Libertà, quando un passante aveva notato il corpo del pensionato tra la vegetazione del corso d'acqua. Erano stati i vigili del fuoco del Nucleo Saf, specializzati in questo tipo di operazioni, a raggiungerlo e a portarlo in salvo. Poi il trasferimento in ospedale ed il timore che non potese farcela perchè ritenuto in gravi condizioni.

Sul posto il 118 , i carabinieri, che avevano avviato le indagini, e la polizia municipale. Oltre a tantissime persone che col cuore in gola avevano seguito le fasi del recupero del 76enne. Traffico inevitabilmente in tilt. Ritrovato un biglietto nel quale il malcapitato avrebbe chiesto perdono per il gesto.