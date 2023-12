Vertici della Uil Polizia hanno incontrato il Questore di Benevento, Trabunella In via De Caro i Segretari nazionale, regionale e i segretari di Benevento e Avellino

Una delegazione del sindacato UIL Polizia ha incontrato il Questore della provincia di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella. Durante l'incontro la delegazione, composta dal segretario nazionale Roberto Massimo, dal segretario regionale Ernesto d’Angelo e dai segretari di Benevento e Avellino Francesco Visalli e Carmine Ciriello, ha espresso le più vive congratulazioni al nuovo Questore per il suo prestigioso incarico, manifestando "grande fiducia nelle sue ben note qualità dirigenziali e la piena disponibilità alla collaborazione per migliorare gli standard di sicurezza urbana e per garantire a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che operano nella provincia di Benevento, condizioni di lavoro ottimali così da contribuire ad una sempre maggiore professionalità ed efficienza che poi si riverberano sulla società civile, innalzando i livelli della partecipazione e della sicurezza per la cittadinanza. Obiettivi - concludono dall aUil Polizia - comuni che il Questore di Benevento e la UIL Polizia si prefiggono di raggiungere attraverso il dialogo e la collaborazione".