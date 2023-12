Paolo Pagnozzi: con Erminio rapporti solo per un'auto. Gli altri in silenzio Primi interrogatori per le 23 persone coinvolte nell'indagine della Dda in vale Caudina

Tranne uno, gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. E' l'esito dei primi interrogatori, in videoconferenza o per rogatoria del gip del Tribunale di Napoli Anna Imparato, dei 23 indagati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare adottata in una inchiesta della Dda e dei carabinieri in Valle Caudina. Le ipotesi di reato a vario titolo: tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolare il clan Pagnozzi, e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono rimasti in silenzio Erminio Pagnozzi (avvocato Massimliano Cornacchione), 60 anni, residente a Ceppaloni ma domiciliato ad Aprilia, Giulia Sopranzi (avvocato Cornacchione), 39 anni, di Anzio, Aniello De Paola (avvocato Francesco Perone), 46 anni, Nino Piacentile (avvocati Giuliana De Nicola e Domenico Della Gatta), 54 anni,di San Martino Valle Caudina, Alessandro Cavuoto (avvocato Grazia Luongo), 76 anni, di Tufara, tutti finiti in carcere, Eugenio Padovano, 31 anni, di Pannarano, e Gennarina Russo, 26 anni, di Pannarano – entrambi difesi dall'avvocato Fabio D'Alessio-, sottoposti all'obbligo di dimora.

Ha invece risposto, negando di aver svolto il ruolo che gli è stato assegnato: finanziatore del presunto traffico di stupefacenti tra il litorale romano e la Valle Caudina e, come vertice del clan, esponente in grado di assicurare all'associazione di poter operare con tranquillità nella provincia sannita, Paolo Pagnozzi (avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano), 62 anni, di San Martino Valle Caudina.

Pagnozzi ha affermato, in particolare, che gli unici con cui si è rapportato sono Erminio Pagnozzi, che non è un suo parente, e la compagna Giulia Sopranzi, per l’acquisto di un’autovettura. Alessandro Cavuoto, con cui pure ci sono state delle telefonate, avrebbe soltanto recuperato a Paolo Pagnozzi il contatto di Erminio, essendo entrambi di Tufara Valle. I due avevano avuto negli anni passati rapporti commerciali legati alle automobili, questa l'unica ragione per la quale si sarebbero poi riavvicinati.