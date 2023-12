Problemi nel carcere di Benevento, il Sinappe incontra il Sindaco Mastella I vertici nazionali, regionali e provinciali del sindacato della Polizia Penitenziaria in Comune

Si è svolto ieri a Benevento l'incontro tra il segretario generale del Sinappe, sindacato dalla Polizia Penitenziario, Roberto Santini e il sindaco Clemente Mastella. Al centro dell'incontro – presenti anche il coordinatore nazionale Fernando Mastrocinque; i vice regionali: Umberto De Stasio, Gennarino Cavuoto e Roberto Borea e i Segretari provinciali Salvatore Iannella e Emanuele Orlacchio – la delicata situazione in cui si trovano ad operare gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Benevento.

I vertici del Sinappe hanno rappresentato le numerose problematiche “mettendo in evidenza come dall’inizio del 2023 si siano registrate 150 proteste singole e collettive, 62 violazioni di norme penali, 30 occasioni in cui sono stati rinvenuti oggetti non consentiti, 68 casi di autolesionismo, 19 tentati suicidi e 15 atti di aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria, registrando perfino casi di tentato sequestro”.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti del Sinappe hanno esternato le problematiche “dettate dall’ormai desueta pianta organica: con decreto ministeriale la previsione è di 243 unità, mentre in realtà si registra la necessità di un incremento di almeno 50 unità; ad aggravare la situazione la mancanza di coordinamento che si registra fra l’area sanitaria che opera all’interno del penitenziario e la direzione dell’Asl, rimarcando quelle circostanze in cui le visite specialistiche programmate per la popolazione detenuta vengono prenotate su tutto il territorio provinciale piuttosto che nella città di Benevento, pur non avendo le stesse carattere di urgenza”.

Il segretario generale, Santini ha inoltre posto l’accento “sulla mancanza di dialogo che si registra con la dirigenza del penitenziario, chiedendo un’ispezione da parte della prefettura”.

Il sindaco Clemente Mastella “che per i suoi trascorsi è sempre molto attento alle questioni del mondo penitenziario, ha assicurato che investirà delle problematiche rappresentate il ministro della giustizia Carlo Nordio e il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo”.