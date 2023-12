"Falso invalido: cammina da solo e guida l'auto": no al patteggiamento Benevento. La decisione del Gip per un 74enne di Telese accusato di truffa e falso

Ha detto no al patteggiamento alla pena di 2 anni, sospesa, subordinato alla restituzione della somma di 30mila euro, sequestrata. E' la decisione del giudice Loredana Camerlengo, con restituzione degli atti al pm Patrizia Filomena Rosa, con il quale la difesa, rappresentata dall'avvocato Vincenzo Sguera, aveva concordato la pena, per G. T. un 74enne di Telese Terme (la mancata indicazione delle generalità è legata all'esistenza di dati sensibili che riguardano la salute ndr), accusato di truffa e falso. Addebiti che gli sono stati contestati in una inchiesta dei carabinieri sulla sua presunta falsa invalidità.

Era stato definito invalido al 100% ( a partire dalla fine del 2011) dopo una sentenza nel 2013 del giudice del lavoro, al quale si era rivolto dopo il no dell'Inps. Gli era stata riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento, poi revocata nello scorso aprile dopo una visita di verifica alla quale era stato sottoposto. Dall'attività investigativa, supportata anche da intercettazioni telefoniche, sarebbe emerso che il 74enne cammina da solo - eccezion fatta, sostengono gli inquirenti, per il parziale supporto di stampelle osservate in un paio di occasioni-, attraversa agevolmente la strada e guida per raggiungere Benevento, Napoli e Roma, e spesso anche con cadenza giornaliera.

Nel mirino i soldi che avrebbe percepito dal 1 gennaio del 2012 al gennaio del 2017. A partire dal 2021 il 74enne era stato perquisito in più occasioni, nell'ultima per una ipotesi di corruzione – gli atti sono stati trasmessi a Roma -legata ai soldi che un giovane avrebbe sborsato perchè lui provvedesse al buon esito del concorso per accedere all'Arma dei carabinieri, che aveva superato.