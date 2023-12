Carabinieri, il luogotenente Mario Veltro in pensione In servizio nel Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri lascia il servizio attivo

Al termine di una carriera durata 40 anni nelle file dell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente C.S. Mario Veltro addetto al Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento lascia il servizio attivo per transitare nella grande famiglia dei carabinieri in congedo, silenziosi custodi dei valori secolari della Benemerita Istituzione.

Mario Veltro, di origini sannite, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1984. Dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, promosso Vice Brigadiere, è stato destinato prima in Sicilia, in provincia di Messina e successivamente in quella di Catania. Dall’anno 1990 ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di questo capoluogo dove ha ricoperto diversi incarichi. A seguito della chiusura del Reparto d’Istruzione nell’anno 2014 transitava al Reparto Operativo-Nucleo Informativo del Provinciale Carabinieri di Benevento.

Il Luogotenente, vanta nelle file della propria famiglia un ascendete appartenente ai Carabinieri Reali nonché due figli in servizio nella benemerita.

All’Ispettore e all’uomo Mario Veltro, apparso emozionato nell’occasione dei saluti di commiato, vanno gli auguri per un roseo futuro da parte del Comandante Provinciale, il colonnello Enrico Calandro e del Comandante del Reparto Operativo, tenente colonnello Carmine Apicella nonché dei propri colleghi e di tutto il personale dell’Arma di Benevento, che in tutti questi anni hanno avuto modo di apprezzare le sue non comuni qualità umane e professionali.