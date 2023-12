Scontro tra due auto nel Fortore, donna in codice rosso al San Pio Incidente a Baselice: auto medica da San Marco dei Cavoti e ambulanza da Ginestra e Benevento

E di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale registrato nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale che attraversa la località San Giovanni Mazzocca, nel comune di Baselice. È qui che un suv si è scontrato con un'altra auto frontalmente. Violento l'impatto. Ad avere la peggio sono state le due donne – madre e figlia – all'interno del suv. Scattato l'alalrme, sul posto è accorsa per prima l'auto medica da San Marco dei Cavoti e, successivamente, l'ambulanza da ginestra degli schiavoni e la Rianimativa della Croce Rossa da Benevento. La donna più anziana è stata trasportata in codice rosso al San Pio a causa dei traumi riportati nell'impatto. Sul posto i carabinieri per i rilievi.