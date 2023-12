Ladri scatenati nel Sannio, colpi nelle case: rubati soldi, gioielli e armi Nel mirino abitazioni a Calvi e san Giorgio del Sannio tra furti andati a segno e falliti

Una serie di furti sono stati messi a segno nelle ultime ore nella zona tra San Giorgio del Sannio e Calvi. Ladri in azione all'interno di abitazioni quando i proprietari erano assenti. Al loro rientro, però, sono apparsi chiari i segni lasciati dai malviventi. Una scorribanda avviata nel pomeriggio di ieri nei due centri dell'hinterland. Almeno tre i furti andati a segno, altrettanti tentati. Dopo aver forzato porte e infissi delle finestre, gli autori dei raid sono entrati ed hanno messo in tutti i casi le stanze a soqquadro. Rubati soldi, gioielli e in un caso, alla località Cubante, una serie di armi che erano custodite in una cassaforte portata via di peso dai malviventi. Danni ingenti per le vittime che non hanno potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.