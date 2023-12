Scontro all'ingresso di Benevento: feriti e paura Tamponamento a catena all'altezza dei semafori in contrada Pino

Feriti e paura all'ingresso di Benevento in mattinata. A Contrada Pino sulla Strada Statale 7 Appia all'altezza dei semafori si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse auto. Alcuni degli occupanti delle auto coinvolte nelle scontro sono rimasti feriti e sul posto sono arrivate le ambulanze e gli uomini della Polizia Municipale.

Traffico rallentato nella zona, molto trafficata per raggiungere il capoluogo e il vicino centro commerciale visto il periodo festivo.



IN AGGIORNAMENTO