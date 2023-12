Valle Caudina. Grave incidente stradale, muore una 63enne Dramma a Sant'Agata de' Goti, ferite altre due persone. La donna morta in ospedale

Ha avuto un esito tragico l'incidente stradale registrato nella serata di ieri alla località Cantinelle, nel territorio di Sant'Agata de' Goti. Non ce l'ha fatta, infatti, una delle persone rimasta ferita e trasportata in ospedale. Si tratta di una 63enne oroginaria della provincia di Napoli, che viaggiava a bordo di una Lancia Y che si è scontrata con una Opel Mokka sulla quale invece viaggiavano un uomo e una bambina attualmente ricoverata al Santobono di Napoli.

L'incidente poco dopo le 21, nei pressi del passaggio a livello. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Montesarchio e la polizia locale del comune saticulano. La donna alla guida della Y è stata trasferita in codice rosso al San Pio di Benevento dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Trasferita in codice rosso al Fatebenefratelli anche la bambina a causa delle ferite riportate nell'impatto. Per lei successivamente si è reso necessario il trasferimento nell'ospedale pediatrico partenopeo. Non ha riportato gravi ferite, invece, il conducente della Opel.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi dell'incidente e che ora dovranno stabilirne la dinamica.