Controlli e sanzioni dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo Nel weekend dell'Immacolato nel Fortore

I carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato 24 servizi di controllo del territorio, identificando sessantacinque persone e controllando cinquantasette veicoli e dodici esercizi pubblici. Durante le verifiche e stradali i militari hanno elevato nove sanzioni amministrative per 4.391 euro, ritirato una patente di guida scaduta, sottoposto a sequestro amministrativo due veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, decurtato dieci punti da patenti di guida e contestato violazioni del codice della strada per circolazione con veicolo non sottoposto alla prevista revisione periodica, circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, circolazione senza i relativi documenti al seguito e fermata su marciapiede.

È continuo l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Benevento nel quotidiano controllo del territorio, che viene intensificato in occasione delle festività e nei fine settimana per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada ed a tutti i cittadini e per prevenire i reati predatori.