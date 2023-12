Morta nel giorno del compleanno. Vengo a prenderti, mamma, e festeggiamo insieme Il dramma. Oggi l'autopsia della 85enne vittima dell'incidente a San Giovanni Mazzocca

E' morta nel giorno del suo compleanno. Ecco perchè la figlia era passata a prenderla per portarla a casa sua e festeggiare tutti insieme. Filomana avrebbe dovuto spegnere la sua 85esima candelina, giovedì scorso doveva essere un giorno di gioia che si è invece trasformato in un incubo.

Come anticipato da Ottopagine, la sua esistenza si è interrotta per sempre dopo un incidente alla località San Giovanni Mazzocca, a Foiano. E' qui che all'altezza di un incrocio si erano scontrate un'Audi A8 condotta dall'ex medico condotto di Baselice e la Citrone C3 guidata dalla figlia della vittima, anch'ella rimasta ferita.

Filomena era stata trasportata in ospedale, dove il suo cuore aveva smesso di battere. Questa mattina il pm Maria Gabriella Di Lauto ha affidato al medico legale Francesca Iannaccone l'incarico dell'autopsia, ora in in corso.

Lo ha fatto durante un'udienza nel corso della quale le parti hanno nominato i loro consulenti: il dottore Germano Beneduce per i familiari della pensionata, assistiti dagli avvocati Cecilia Del Grosso e Marianna Zica, ed il dottore Luigi Mastrangelo, per il medico, indagato, difeso dall'avvocato Erminio Pacifico.