Controlli, multe e denunce dei carabinieri Compagnie di Benevento e Cerreto Prevenzione incidenti stradali e furti

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Benevento e Cerreto Sannita hanno effettuato decine di controlli lungo le strade sannite e con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali che purtroppo hanno caratterizzato gli ultimi giorni.

In particolare, nel capoluogo, militari della Sezione Radiomobile, sono intervenuti per un sinistro stradale nel centro abitato di Benevento ove un automobilista, sbandando, aveva urtato un’autovettura in sosta. Al termine dei rilievi il conducente è stato sottoposto all’etilometro che ha dato un valore due volte superiore al limite consentito con conseguente ritiro della patente

A San Giorgio del Sannio, i Carabinieri della locale Stazione, nel pattugliare le zone frequentate dai giovani, procedevano al controllo di tre ragazzi minorenni che sottoposti a perquisizione personale venivano trovati in possesso di modiche quantità di hashish. I tre venivano segnalati alla locale Prefettura e lo stupefacente sottoposto a sequestro.

I controlli, poi, hanno interessato attività commerciali unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. In particolare a due esercizi pubblici è stata sospesa l’attività imprenditoriale e sono state elevate ammende e sanzioni per oltre 20.000 euro, una invece la persona denunciata, questo è il bilancio del controllo effettuato in un bar di Benevento ed un locale notturno a Torrecuso. In particolare ad entrambe le attività è stata accertata la presenza di lavoratori irregolari e nella seconda anche la mancata redazione del documento di valutazione rischi.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 90 automezzi, identificate 97 persone ed elevate 10 violazione al Codice della Strada, tra cui guida con telefonino e omesso uso delle cinture di sicurezza, per un importo complessivo di oltre 10mila euro.

In Valle Telesina, i militari della Compagnia di Cerreto Sannita, competente dal dal Comune di Amorosi a quello di Morcone hanno messo in campo 30 Pattuglie, appositamente dislocate in modo da controllare tutto il territorio ed in particolare le principali vie di comunicazione tra le province di Benevento, Campobasso e Caserta.

Il fine è quello di prevenire i furti in abitazione, agli esercizi commerciali, ai cantieri della T.A.C., gli incidenti stradali, spesso gravi o mortali che vedono coinvolti i giovani guidatori,

anche contrastando lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. Sono state controllate complessivamente oltre 250 persone, tra cui 15 pregiudicati e circa 200 veicoli, di cui tre perquisiti. Le incessanti piogge e l’intenso traffico veicolare hanno portato i militari ad effettuare molteplici interventi per sinistri stradali e di soccorso ai cittadini.

Numerose sono state le altre sanzioni al Codice della Strada erogate, tra le quali quelle per la mancata revisione periodica, il mancato possesso dei documenti di circolazione, il

mancato rispetto della segnaletica, l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del telefono cellulare durante la guida, che rappresenta la causa principale degli incidenti

stradali soprattutto tra i giovani guidatori, per un importo complessivo di circa 8 mila euro.

Nel Comune di Telese Terme, inoltre, due uomini sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento, per uso personale di sostanze stupefacenti. L’opera di prevenzione messa in campo dai Carabinieri non conosce sosta, soprattutto nell’approssimarsi delle festività natalizie, quando gli operatori economici ed i cittadini sono più esposti all’attività predatoria dei malfattori.