"Ha molestato sessualmente una 12enne", condannato un 72enne Benevento. La sentenza del Tribunale, chiamato ad una nuova pronuncia

Era già stato condannato nel 2018 ad 1 anno e 8 mesi, ma la sentenza era stata annullata per questioni procedurali dalla Corte di appello, che aveva rispedito gli atti al Tribunale. Pochi minuti fa la pronuncia del collegio giudicante (presidente Rotili, a latere Monaco e Perrotta) che, riconosciuta l'ipotesi più lieve e l'equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, ha fissato in 2 anni la pena per un 72enne di Telese Terme, accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una 12enne.

Il pm Maria Dolores De Gaudio aveva proposto 3 anni e 4 mesi, mentre l'avvocato Giovanni Palmieri aveva sollecitato l'assoluzione del suo assistito per mancanza della prova, o la riqualificazione del reato, a suo dire insussistente, in quello di molestie.

I fatti risalivano l'11 marzo del 2016: secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, tutto sarebbe accaduto lungo via Colombo, all'ingresso di un'attività commerciale della cittadina termale. E' qui che l'imputato avrebbe all'improvviso rivolto le sue 'attenzioni' alla bambina: l'avrebbe afferrata per un braccio ed avrebbe spinto una mano della minore sulla sua coscia, in direzione dei genitali.

La dodicenne aveva però urlato con tutto il fiato che aveva in corpo e, dopo essersi liberata dalla presa, era scappata, rifugiandosi in un negozio, dove aveva fatto scattare l'allarme. Punto di partenza di una indagine dei carabinieri della locale Stazione sfociata nel rinvio a giudizio dell'uomo.