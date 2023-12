In auto con droga e un coltello: patente ritirata e una denuncia Sei giovani identificati dagli agenti della Volante a Benevento

In sei in un'auto e trovati in possesso di droga e un coltello. E' accaduto nella notte di sabato quando gli agenti della Volante della Questura sannita hanno fermato un’autovettura con a bordo 6 giovani, tra cui due minori, trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e di un coltello a serramanico con lama di 10 cm.

Al giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti e alla guida dell’autoveicolo, è stata ritirata la patente.

Il possessore del coltello è stato denunciato per possesso illegale dello stesso.