"Tentata estorsione ad un ristoratore", arrestati due uomini Benevento. Fermati da Volante e Mobile

Li hanno arrestati per tentata estorsione. E' l'ipotesi di reato contestata a Mario Russo e Giuseppe Tassella, entrambi 38enni e già noti alle forze dell'ordine, di Benevento, fermati dalla Volante e dalla Mobile perchè ritenuti i presunti autori di un episodio accaduto nella tarda mattinata a Capodimonte, del quale avrebbe fatto le spese il titolare di un ristorante- pizzeria.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due sarebbero entrati nel locale ed avrebbero preteso dal proprietario, minacciandolo, una somma di denaro. Loro sostengono invece che avrebbero soltanto chiesto di poter avere una pizza e di non pagarla perchè senza soldi.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti, che hanno condotto i due uomini in Questura.

Dichiarati in arresto, per Russo e Tassella, che hanno nominato come difensori gli avvocati Antonio Leone ed Elena Cosina, è stato disposto dalla Procura il trasferimento in carcere.