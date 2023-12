Munito di coltello, chiude in casa compagna e mamma: arrestato un 37enne Fermato nella notte dai carabinieri, ora è in carcere

Era già stato arrestato ad agosto per aver violato il divieto di avvicinamento alla compagna, la scena si è ripetuta la scorsa notte. Quando un 36enne di San Nicola Manfredi è finito in carcere per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della donna e della mamma.

Sono stati i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio a fermarlo: secondo una prima ricostruzione, l'uomo, impugnando un coltello, avrebbe chiuso in casa le due malcapitate, che sono comunque riuscire a dare l'allarme.

Come si ricorderà, in occasione del primo arresto, il 36enne, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, aveva provato a giustificare le sue condotte violente sostenendo che sarebbero state determinate dall'eccessiva assunzione di alcol.