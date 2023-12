Benevento. Auto in fiamme termina corsa contro la recinzione dello stadio Tanta la paura per la malcapitata soccorsa da due appartenenti alle forze dell'ordine

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per una donna che si è trovata a fare i conti con le fiamme divampate nel vano motore della sua Fiat 500. la donna stava percorrendo la strada nei pressi dello stadio in via Santa Colomba, quando si è accorta del fumo che ha invaso anche l'abitacolo nel giro di pochi secondi. Comprensibilmente spaventata, l'automobilista ha sterzato e l'auto ha terminato la marcia contro la recinzione che delimita l'area della curva Nord del 'Ciro Vigorito'.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme.

Paura per la conducente estratta dall'abitacolo, sembra da due appartenenti alle forze dell'ordine che si erano accorti di quello che stava accadendo e si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 che hanno visitato la donna che, per fortuna, sembra non abbia riportato ferite.