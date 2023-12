Iolanda morta a 58 anni: oggi l'autopsia, poi l'addio ad una madre di tre figli Benevento. Il dramma di sabato costato la vita alla donna di Frasso. Indagata 40enne di Telese

Oggi l'autopsia, poi l'addio a Iolanda, la 58enne di Frasso Telesino morta sabato pomeriggio in un incidente stradale. Il pm Maria Gabriella Di Lauro ha affidato l'incarico dell'esecuzione dell'esame al medico legale Francesca Iannaccone, nel corso di una udienza servita alle parti per nominare dei consulenti di fiducia: la dottoressa Noemi Razzano (per i familiari della donna, assistiti dall'avvocato Gianfranco Rossi) ed il dottore Mimmo De Cristofaro, sul quale è caduta la scelta della 40enne di Telese – è difesa dall'avvocato Umberto Del Basso De Caro, nell'occasione sostituito dalla collega Dora Creta – indagata come conducente della Volvo che si era scontrata con la Citroen C3 guidata dalla vittima.

Sessanta i giorni della specialista indicata dal Pm per depositare le sue conclusioni su uno dei tre drammi registrati nel Sannio nel giro di 48 ore.

Quello costato la vita a Iolanda, come si ricorderà, si era verificato lungo la via Sannitica, all'altezza di un incrocio: teatro di un impatto che non aveva lasciato scampo alla malcapitata. Anche la 40enne era rimasta ferita, per fortuna in modo non grave.

Madre di tre figli, Iolanda stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato, dove aveva acquistato anche dei panettoni natalizi.