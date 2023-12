Ordinanza annullata, Caporaso reintegrato come sindaco di Tocco Caudio "Felice per la notizia e piena fiducia nella magistratura"

Gennaro Caporaso è di nuovo ufficialmente il sindaco di Tocco Caudio e presidente della Comunità Montana del Taburno.

Il primo cittadino era stato temporaneamente sospeso dalla carica in seguito ad un'indagine della Procura di Benevento. Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame aveva revocato le misure cautelari nei confronti del sindaco, ritenendo insussistente la gravità indiziaria per tutti i capi d’imputazione contestati. PEr questo motivo il prefetto di Benevento Carlo Torlotano ha adottato il decreto di accertamento del venir meno della causa di sospensione dalla carica elettiva e ha proceduto al reintegro del sindaco Caporaso.

Notificato il decreto all'interessato, il sindaco è tornato nel pieno esercizio delle sue funzioni. Tanti i cittadini che hanno accolto con gioia la notizia, considerando che Caporaso ha vinto con largo margine le ultime elezioni, a riprova della grande fiducia che la Comunità di Tocco Caudio nutre in lui. Il sindaco Caporaso si è dichiarato “felice per la notizia, affermando che ha piena fiducia nella magistratura”.