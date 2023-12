Auto con tre ladri a bordo inseguita dai carabinieri si schianta contro cancello Notte Movimentata a Limatola. Nel veicolo olio rubato in un frantoio di Foglianise

Si è conclusa con un impatto contro il cancello di un opificio a Limatola la fuga di tre malfattori a bordo di una Fiat Stilo. La scorsa notte, intorno alle 5, una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, impiegata in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti nell’area dei comuni sanniti di Dugenta, Limatola e Sant’Agata de Goti, ha individuato una vettura sospetta, all’altezza di piazza San Biagio, con tre persone a bordo. Il conducente, alla vista dei militari dell’Arma che hanno tentato di fermarla, non ha osservato l’alt, accelerando.

Dopo aver percorso circa un chilometro, seguiti dai carabinieri, nell’affrontare una curva, i fuggitivi sono andati ad impattare violentemente contro il cancello d’ingresso di un opificio, abbandonando immediatamente la vettura danneggiata e dileguandosi a piedi nelle campagne limitrofe.

Nell’abitacolo, oltre alla presenza di diversi oggetti utilizzati per lo scasso, sono state rinvenute sei taniche da 30 litri contenenti olio d’oliva, verosimilmente sottratti poche ore prima da un frantoio di Foglianise il cui proprietario ha formalizzato, nella mattinata di oggi, una denuncia proprio per l’ammanco di circa 200 litri del prezioso prodotto.

Dopo l’impatto, una parte di olio è fuoriuscita dal veicolo interessando il manto stradale, che è stato in breve tempo ripristinato dagli addetti ai lavori.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio si stanno attualmente concentrando sull’identificazione dei tre fuggitivi, partendo da accertamenti, anche di natura tecnico scientifica, da effettuare sul veicolo abbandonato; mentre continuano nel frattempo i quotidiani servizi perlustrativi finalizzati a garantire una costante e capillare presenza sul territorio per reprimere furti ed altri reati contro la persona e il patrimonio.