Tragico incidente stradale lungo la Fondovalle Isclero: due morti Cinque le auto coinvolte, almeno tre le persone trasportate in ospedale in codice rosso

È di due persone decedute ed almeno tre feriti, trasportati in codice rosso in ospedale a Benevento, il drammatico bilancio del pauroso scontro avvenuto questa sera lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Melizzano e Solopaca.

quando è scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, I carabinieri e numerose ambulanze del 118 dell'unità di Rianimazione della Ceoce Rossa e della Misericordia e i carabinieri.

tragica la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori.tra le auto coinvolte una Fiat Punto ed una Fiat Bravo.

inutili purtroppo i soccorsi per due delle persone rimaste coinvolte.strada chiusa totalmente al traffico e soccorsi in azione.tre le persone trasferite negli ospedali San Pio e Fatebenefratelli di Benevento in codice Risso.

IN AGGIORNAMENTO