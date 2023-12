Valle Caudina: le Fiamme gialle sequestrano 12mila giocattoli non sicuri In un esercizio commerciale gestito da personale di etnia cinese

La guardia di finanza del comando provinciale di BENEVENTO, nell'ambito dei servizi di contrasto ai traffici e alla commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri, ha sottoposto a sequestro circa 12mila giocattoli privi delle informazioni necessarie previste dal Codice del consumo. In particolare, i militari della tenenza di Montesarchio hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale di Arpaia gestito da personale di etnia cinese,dove hanno riscontrato che in un locale di circa 1.500 metri quadrati erano esposti giocattoli destinati alla vendita in occasione del Natale. Gli articoli erano privi delle informazioni relative alla denominazione merceologica del prodotto, all'origine di produzione e all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo. Il responsabile dell'attività commerciale è stato segnalato alla Camera di commercio. La merce, del valore di circa 40mila euro, è stata sottoposta un sequestro.