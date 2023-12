Auto in fiamme in pieno giorno a Benevento: è giallo Fuoco appiccato ad una Range Rover Evoque in sosta al Rione Ferrovia. Indaga la Polizia

Sono in corso le indagini degli agenti delle Volanti della Questura sannita sull'incendio che questa mattina ha danneggiato la parte anteriore di una Range Rover Evoque lasciata in sosta dal proprietario lungo via Grimoaldo Re, al rione Ferrovia, a Benevento.

Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che sarebbe stato appiccato tra lo pneumatico anteriore sinistro e il passa ruota, probabilmente utilizzando almeno un accelerante come del liquido infiammabile. L'allarme intorno alle 9 quando un passante ha notato le fiamme che sono state immediatamente spente con un estintore in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi estinto l'incendio e messo in sicurezza l'impianto elettrico del suv inglese. Sul posto gli agenti delle Volanti e della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi. Attenzione puntata su alcune tracce e materiali rinvenuti sullo e accanto allo pneumatico. Danneggiati il passaruota, il cofano e i gruppi ottici della Range Rover. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.