Gianpiero e Biagio morti: in attesa dell'autopsia, accertamenti sulla Fondovalle Il dramma. Questa mattina la strada è stata chiusa per pochi minuti

In attesa dell'autopsia, di cui il pm Flavia Felaco, dopo aver 'avvisato' le parti interessate, affiderà nei prossimi giorni l'esecuzione al medico legale Francesco La Sala, proseguono le indagini dei carabinieri della Stazione di Frasso Telesino sul drammatico incidente stradale costato la vita a Gianpiero e Biagio, 24 e 28 anni, di San Lorenzello.

Attenzione puntata sulla ricostruzione della dinamica del terribile impatto registrato sabato sera: un dato che ha reso indispensabile, per procedere ad ulteriori accertamenti alla luce del sole, di chiudere per una manciata di minuti questa mattina il tratto della Fondovalle Isclero teatro dell'incubo, tra gli svincoli di Melizzano e Solopaca.

Come si ricorderà, nell'incidente erano rimaste coinvolte la Fiat Punto, intestata alla compagna del 28enne, a bordo della quale viaggiavano le due vittime , una Fiat Bravo ed una Renault Kadjar nelle quali si trovavano tre persone – due uomini ed una donna- che erano state trasportate in codice rosso negli ospedali di Benevento, per le quali sembra essere stato scongiurato il peggio.

Una notizia positiva in un bilancio spaventoso. Enorme l'onda emotiva suscitata dall'assurdo destino toccato ai due giovani, uno dei quali – Gianpiero – era papà di una bimba in tenerissima età che, come anticipato da Ottopagine, era già rimasta un anno e mezzo fa senza la mamma, che si era tolta la vita.

Una tragedia nella tragedia, sulla quale era intervenuto il sindaco di San Lorenzello, Antimo Lavorga: “Una piccola che è ancora all'asilo: ha perso già la mamma e ora anche il papà – aveva commentato -. Ho attivato i servizi sociali per stare accanto alla famiglia per fare in modo che non ci sia ulteriore sofferenza per una bambina già provata duramente dalle vicende drammatiche della vita”.

I familiari di Gianpiero e Biagio sono assistiti dagli avvocati Silvio Falato e Giuseppe Francesco Massarelli.