"Ha falsificato firma digitale di due colleghi", assolta dipendente Comune Calvi Benevento. La sentenza: il fatto non costituisce reato

Era accusata di falso, ma il giudice Gelsomina Palmieri l'ha assolta perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza per Teresa Mangialetto (avvocato Luigi Giuliano), una dipendente del Comune di Calvi, chiamata in causa per la presunta falsificazione di due determine dirigenziali mediante la loro pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

La prima è la numero 34 del 13 giugno 2018: secondo gli inquirenti, il giorno dopo l'imputata avrebbe apposto la falsa sottoscrizione digitale, il visto di regolarità tecnica e l’attestazione di conformità della copia all’originale a nome di una collega, parte civile con l'avvocato Domenico Cristofaro, nonché la relata di avvenuta pubblicazione a nome di un collega, entrambi assenti dal posto di lavoro. Il 25 giugno, poi, avrebbe falsificato la relata di avvenuta pubblicazione a nome sempre dello stesso collega, anche quel giorno assente dal lavoro.

Quanto alla determina 35 del 25 giugno 2018, avrebbe apposto in calce alla relata di pubblicazione del 26 giugno 2018 la sottoscrizione digitale del collega, anche in quell’occasione assente dal lavoro.

Oggi la conclusione del processo: il Pm aveva chiesto il minimo della pena, la parte civile si era espressa per la dichiarazione di responsabilità di Mangialetto, ma il giudice l'ha assolta, così come aveva sollecitato la difesa.