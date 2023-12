Studenti del Rampone - Marco Polo in visita al comando provinciale dell'Arma Cultura della legalità. Tour per gli studenti tra tecnologie e curiosità operative

L’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri per la diffusione della “Cultura della legalità” ha coinvolto questa volta circa 60 alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Palmieri-Rampone-Polo”, che sono stati accolti all’interno della Caserma, intitolata alla memoria del “Car. Aus. M.O.V.M. Stefano Di Bonaventura”, sede del Comando Provinciale di Benevento. Ai ragazzi sono stati illustrati i compiti dell’Arma dei Carabinieri, approfondendo, tra le tante curiosità dei ragazzi, l’attività giornaliera dei Carabinieri, impegnati nel controllo del teritorio in ogni comune della provincia. Nel corso della visita, gli studenti hanno potuto vedere le “gazzelle” della Sezione Radiomobile, assistendo entusiasti alla spiegazione e dimostrazione sul funzionamento degli strumenti ed equipaggiamenti in dotazione: quelli necessari al rilevamento degli incidenti stradali, l’”Odino” (il tablet multimediale che consente ai militari impegnati nel controllo del territorio di inserire e reperire informazioni dalle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine). E’ stata fatta vedere agli alunni anche la strumentazione utilizzata per la rilevazione delle impronte digitali, per il fotosegnalamento e la rilevazione dei dati biometrici delle persone tratte in arresto o in stato di fermo ed il kit per il prelievo del DNA, etc.... I ragazzi, inoltre, hanno assistito ad una simulazione per la ricerca di sostanze stupefacenti da parte del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno (SA), accompagnati dal bellissimo pastore belga malinois LUNA. Un’attività importante, in un momento delicato della crescita e della formazione dei cittadini di domani che ha l’obiettivo di spiegare agli studenti i principi fondamentali di legalità sui quali si fonda la nostra società, rafforzando in loro l’amore per il rispetto delle regole e avvicinandoli, nel contempo, alle Istituzioni. La visita è rientrata nel più ampio progetto di diffusione della legalità tra i giovani che vede protagonista l’Arma dei Carabinieri e, in particolare, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, impegnato ad incontrare gli alunni di tutte le scuole della provincia. Nella giornata di ieri, infatti, i militari della Compagnia di Benevento hanno anche incontrato una rappresentanza dei genitori dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Federico Torre”; nell’occasione, il Comandante della Compagnia di Benevento, Capitano Emanuele Grio ha spiegato ai genitori presenti i rischi per i giovani legati al bullismo, cyberbullismo, alla dipendenza da smartphone (nomofobia) e social network, il furto di identità, l’adescamento dei minori e le conseguenze legate agli episodi di violenza assistita in ambito familiare; molte le domande da parte dei genitori che hanno chiesto dei consigli per poter proteggere i loro figli e non farli incappare in queste problematiche.